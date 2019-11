Dybala, Juventus Milan: “Era importante vincere”

Dybala ha parlato nel post partita di Juventus Milan 1-0: queste le parole dell’attaccante argentino subito dopo il fischio finale.

La Juventus supera il Milan di misura e conferma il primato in classifica, tornando davanti all’Inter. Il protagonista del match contro i rossoneri è stato ancora una volta Paulo Dybala, autore del gol decisivo che ha consegnato tre punti fondamentali ai bianconeri. L’argentino ha commentato il match poco dopo il fischio finale.

Dybala Juventus Milan, le parole della Joya

Queste le parole di Dybala, rilasciate ai microfoni di ‘Sky Sport’ nell’immediato post partita: “Oggi era importante vincere. Non abbiamo espresso un gran gioco, ma contava prendersi i tre punti e l’abbiamo fatto. Il Milan è sempre un avversario tosto e che ti può creare problemi in qualsiasi momento. È stato un test importante. Duello con l’Inter? Manca ancora tanto per pensare a questo. L’importante è aver vinto oggi“.

