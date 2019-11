Calciomercato Juve, a gennaio è pronto un colpo low cost a centrocampo per rinforzare un reparto già forte: si tratta di una vera e propria occasione.

Nemanja Matic è un obiettivo concreto di calciomercato Juve per la finestra invernale, di gennaio: il ragazzo di proprietà del Manchester United è ormai un lontanissimo ricordo di Solskjaer che di fatto non lo considera ormai più parte del progetto inglese ma, al contrario, è pronto a cederlo per fare cassa e non permettere al ragazzo di partire a zero in estate. Su di lui ci sono tantissime formazioni che hanno palesato l’interesse nei suoi confronti: su tutti, anche i bianconeri si sono inseriti in questa corsa.

Calciomercato Juve, Matic lascia il Manchester United: Paratici ci pensa

Al momento, l’affare non è chiaramente in cima alla lista delle priorità tra le fila dei bianconeri, tuttavia è comunque una possibile eccellente soluzione low-cost per la Juve che potrebbe trovare in lui un eccellente colpo a pochissimo in relazione al talento e all’apporto che il ragazzo potrebbe dare alla squadra.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime ore ma una cosa è certa: ormai il suo tempo all’Old Trafford, tra le fila dei Red Devils, sembra essere ormai totalmente finito.

