Allan alla Juventus potrebbe diventare presto realtà. Il centrocampista brasiliano è ormai in rottura col Napoli, con diversi club che l’hanno puntato.

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli pare che sia lo stesso Maurizio Sarri ad aver chiesto il centrocampista per il calciomercato di gennaio. Il calciatore brasiliano era stato a un passo dal Paris Saint German nella sessione di riparazione del 2018 per poi rimanere in azzurro e continuare a stupire agli ordini di Carlo Ancelotti.

Allan alla Juventus, Calciomercato: l’ha chiesto Sarri

Allan alla Juventus obbligherebbe i bianconeri a diverse cessioni, visto che il centrocampo già in questo momento è in abbondanza. Ci sono infatti 7 centrali con Emre Can ormai ai margini e Sami Khedira che sembra pronto a seguirlo.

Intanto continuano a giocare titolari Blaise Matuidi e Miralem Pjanic con Rodrigo Bentancur che sta guadagnando posizioni. Aaron Ramsey invece viene visto più come un trequartista puro nel 4-3-1-2. Allan di fatto andrebbe a prendere idealmente il posto di Matuidi.

