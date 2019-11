Kulusevski alla Juventus potrebbe essere un colpo molto interessante in vista del futuro. Sul calciomercato ci potrebbe essere un duello con l’Inter.

Secondo Calciomercato.com alla corsa al calciatore non ci dovrebbe essere il Wolverhampton di cui si era parlato con insistenza nell’ultimo periodo. Il club inglese infatti sta valutando l’acquisto di Franck Kessié e per questo è volato spesso in Italia, ma non dovrebbe disturbare bianconeri e nerazzurri sul nuovo talento del calcio italiano.

Kulusevski alla Juventus? Calciomercato: duello con l’Inter

Kulusevski alla Juventus può essere un colpo davvero interessante in vista del futuro della squadra bianconera. Nato a Stoccolma il 25 aprile del 2000 è stato acquistato dall’Atalanta quando aveva 16 anni dal Brommapojkarna squadra che diete i natali calcistici a un ex Juventus, Albin Ekdal.

Dopo un anno nella prima squadra, con tanto di esordio in Serie A, il ragazzo è stato girato in prestito al Parma dove sta giocando da titolare. Le sue recenti dichiarazioni non hanno però impressionato la società bianconera, col ragazzo che ha sottolineato: “Capisco bene perché l’Inter sia sulle mie tracce”. Parole che da un classe 2000 sono davvero tutto fuorché sinonimo di umiltà.

