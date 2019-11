Florenzi alla Juventus, Calciomercato: nuova pretendente alla finestra

Alessandro Florenzi è un obiettivo del calciomercato Juventus ma le pretendenti per il giocatore della Roma continuano ad aumentare: le ultime.

Arrivano novità importanti riguardo al futuro di Alessandro Florenzi, che è sempre più lontano dalla Roma dopo che Fonseca, dopo una prima parte di stagione (6 partite) lo aveva schierato titolare. Adesso il ragazzo, complice qualche rientro importante, non sta proprio trovando spazio e per questo motivo si sta guardando intorno. La Juventus è alla finestra, l’Inter è pronta a fare un’offerta importante ma nelle ultimissime ore sembra esserci un’altra pretendente.

Florenzi alla Juventus, Calciomercato: nuova pretendente

Antonio Conte, infatti, è un suo grandissimo estimatore e vorrebbe portarlo proprio alla sua corte, all’Inter, ma oltre ai nerazzurri ed alla Juventus c’è anche un’altra pretendente: si tratta della Fiorentina.

I Viola, infatti, sono sempre più interessati al ragazzo classe 1992 di proprietà dei giallorossi in quanto è in grado davvero di fare la differenza in più ruoli. Staremo a vedere se nelle prossime settimane ci sarà un affondo oppure no.

