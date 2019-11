La lite Ronaldo Sarri tiene banco anche oggi a ben quattro giorni dalla fatidica sostituzione del calciatore portoghese all’inizio della ripresa di Juventus Milan.

Secondo il Correio de Manha, quotidiano portoghese, pare che i due si siano già parlati nelle scorse ore per telefono, chiarendosi e confrontandosi da uomini maturi su quanto accaduto. Non ci sarebbero dunque problemi tra le parti che hanno l’obiettivo comune di fare la Juventus grande.

Lite Ronaldo Sarri, lunga chiacchierata tra i due

Chiuso finalmente il caso che ha portato alla lite Ronaldo Sarri. I due si sono sentiti e non ci sarebbero problemi. Il calciatore è stato già raccontato dai suoi compagni di ritiro che hanno parlato di un ragazzo sereno e con il sorriso sulla faccia. Da Torino al momento non arrivano frasi nei confronti del portoghese proprio perché non si vuole montare un caso.

Quanto accaduto domenica avesse visto protagonista un calciatore delle seconde linee non avrebbe alzato tutto questo polverone. E’ chiaro però che quando si parla di Cristiano Ronaldo c’è sempre e comunque la voglia di andare ad analizzare ogni minimo particolare. Lo dimostra lo studio minuzioso fatto dai media sulle parole stesse del calciatore.

