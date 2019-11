Cristiano Ronaldo fa sempre notizia. Il calciatore portoghese è fonte di preoccupazione per la Juventus nell’ultimo periodo. Il calciatore però sembra tranquillo.

SportMediaset evidenzia come il calciatore sarà titolare stasera in Portogallo Lituania e questo non fa piacere alla Vecchia Signora. Maurizio Sarri ha più volte parlato di un problema all’adduttore che l’avrebbe portato a cambiare Cr7 prima contro la Lokomotiv Mosca e poi contro il Milan. Dal ritiro dl Portogallo parlano però di calciatore senza problemi e pronto a giocare titolare.

Leggi anche —> Guardiola alla Juventus a giugno

Cristiano Ronaldo, la Juventus è molto preoccupata

La preoccupazione della Juventus su Cristiano Ronaldo è tutta legata al fatto che il calciatore dovrebbe partire titolare. Rischia davvero di farsi male? Di certo la nazionale avrà fatto le sue valutazioni per decidere di dare il via libera anche perché ovviamente tengono molto a quello che insieme a Eusebio è il calciatore più rappresentativo della loro storia.

Ronaldo dal canto suo non parla anche se viene descritto come solare e molto felice. Negli ultimi giorni si è parlato molto anche del suo comportamento dopo la sostituzione contro il Milan. Ora però sembra davvero tutto passato e il calciatore è pronto a tornare in campo con i lusitani. La gara verrà trasmessa in diretta su Mediaset da Canale 20.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK