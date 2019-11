Video Bosnia Italia: gol e highlights partita della Nazionale

Il video Bosnia Italia in cui potrai vedere i gol, gli highlights e tutte azioni salienti della partita della Nazionale: clicca qui per vedere le reti.

Il risultato finale di questa partita, valida per la fase a gironi della Qualificazione agli Europei 2020, contava poco, pochissimo ai fini del risultato finale per i nostri azzurri dal momento che sono già qualificati ed accederanno sicuramente alla competizione in programma nella prossima estate.

Video Bosnia Italia: gol, highlights, sintesi

E’ stata, tuttavia, partita vera nonostante qualche -giusto e lecito- esperimento da parte del CT Roberto Mancini che ha senz’altro avuto risposte positive da parte di alcuni elementi.

Sono arrivate, infatti, buone risposte dal giovanissimo centrocampo che il mister ha messo in campo, in particolar modo da Tonali: il giocatore classe 2001 del Brescia, infatti, ha risposto presente ed ha dimostrato, pur con qualche normalissima difficoltà, di che pasta è fatto con alcune giocate degne di nota.

Per il resto è stata la solita Italia: operaia, combattiva, con idee e che non si arrende. E questo è un bel segnale in vista di impegni più probanti ai fini del risultato finale. Dall’altra parte, però, Dzeko, Pjanic e compagni sono comunque un’ottima squadra che può contare su un gruppo giovane ma solido e, soprattutto, su alcune singolarità davvero interessanti.

