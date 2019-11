Infortunio Pjanic, Juventus: le ultime sul bosniaco

Infortunio Pjanic, le ultimissime news sulle condizioni di salute del bosniaco uscito anzitempo duante Bosnia Italia ieri sera: come sta oggi?

Ha fatto tremare tutti i tifosi della Juventus e non solo l’infortunio di Miralem Pjanic ieri sera durante Bosnia Italia: le condizioni di salute del bosniaco preoccupano parecchio non solo i tifosi dei bianconeri ma anche e soprattutto lo staff medico della Vecchia Signora e, ovviamente, Maurizio Sarri. Come sta il regista ex Roma? Le sue condizioni di salute.

Infortunio Pjanic, Juventus: come sta? Tempi di recupero e aggiornamenti

Come sappiamo, infatti, il ragazzo classe 1990 ha avuto un problema al flessore della coscia destra ma, come detto dal ragazzo nel post-partita, la speranza è che si sia fermato in tempo per non aggravare ulteriormente il problema.

Staremo a vedere che cosa accadrà ma, se fosse lesione, i tempi di recupero saranno abbastanza lunghi: almeno un mese e mezzo di stop a salire, a seconda del grado. Nel caso in cui fosse un semplice stiramento, in circa 10/15 giorni potrebbe essere tutto tornato tutto come prima. Nelle prossime ore verranno svolti esami approfonditi.

