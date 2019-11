Matuidi rinnovo, Juventus: il francese è in bilico, le ultime

Blaise Matuidi è pronto per rinnovare con la Juventus ma il suo futuro tra le fila dei bianconeri è in bilico: le ultime news sul francese.

Blaise Matuidi è pronto a rinnovare almeno per un’altra stagione il proprio contratto con la Juventus: le ultimissime news di calciomercato parlano di un prolungamento di una stagione con opzione per il secondo, con il francese che ormai è diventato una pedina a dir poco fondamentale dello scacchiere tattico di Maurizio Sarri dopo un’estate in cui sembrava ormai totalmente lontano dalla compagine bianconera.

Matuidi rinnova, calciomercato Juventus: i dettagli

Al momento il problema del francese è legato all’ingaggio. Il ragazzo ex Psg vorrebbe un aumento: dagli attuali 3,5 milioni di euro fino ai 5 richiesti, ma la Vecchia Signora non sembra essere intenzionata a concederglielo.

Staremo a vedere se la trattativa partirà e, soprattutto, come finirà. Una cosa, però, è certa: il ragazzo si è conquistato a suon di ottime prestazioni una maglia da titolare ed ora non vorrà proprio lasciare il club dove sta continuando a vivere una vera e propria seconda giovinezza.

