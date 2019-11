Calciomercato Juventus, per Mandzukic c’è solo il Manchester United

Mario Mandzukic lascerà con molta probabilità la Juventus nel mercato di gennaio. Sul croato c’è il fortissimo interesse del Manchester United.

Un no che potrebbe a breve diventare sì. Mario Mandzukic, dopo attente riflessioni e dei mesi vissuti da separati in casa, potrebbe lasciare la Juventus nel mercato di gennaio. Il croato, dopo il no in estate al Manchester United, potrebbe trasferirsi proprio ai Red Devils,

Calciomercato Juventus, Mandzukic verso la Premier League

Ora però, come rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’ tutto è radicalmente cambiato e mutato. La frattura con la Juventus è ormai un qualcosa di insanabile e Mandzukic sarebbe ormai pronto a dire addio e a cambiare aria. L’attaccante croato sarebbe anche disposto ad accettare un ruolo di secondo piano nel Manchester United.

Il buon Mario quindi avrebbe scelto in Premier League. La destinazione inglese sarebbe preferita a una permanenza in Serie A. Infatti il 33enne avrebbe rifiutato il corteggiamento del Milan, alla ricerca di un rinforzo d’esperienza per il reparto offensivo. In testa però ora sembra esserci solo il Manchester United. A gennaio il tutto potrebbe trasformarsi in realtà. Non resta quindi che attendere l’ufficialità di un affare che sembra annunciato.

