Demiral lascia la Juventus, Calciomercato: il Milan punta sul turco

Merith Demiral sembra essere destinato a lasciare la Juventus. Sul difensore turco c’è il forte interesse del MIlan, alla ricerca di un difensore.

Merith Demiral, arrivato in estate dal Sassuolo, sta trovando pochissimo spazio nella Juventus targata Maurizio Sarri. Ed è per questo che un suo addio sembra la soluzione migliore per giocare con continuità. Sul turco c’è il fortissimo interesse del Milan. I rossoneri infatti, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, preferirebbero il 21enne a Rugani.

Demiral lascia la Juventus, Calciomercato: il Milan prepara l’offerta

L’ex Empoli sarebbe più vantaggioso dal punto di vista economico, ma i meneghini sembrano essersi convinti del fatto che per Demiral ci sarebbero tutti i presupposti per uno sforzo economico importante. D’altronde, negli ultimi anni, la filosofia del Milan è sempre stata quella di puntare sulla linea verde e il 21enne turco rispetterebbe questa strategia e questi parametri.

Per il centrale della Juventus ci sarebbe però una fortissima concorrenza, che arriva soprattutto dalla Premier League. Il club più interessato al buon Merith sembra essere infatti l‘Arsenal, pronto a investire i 40 milioni richiesti dal club bianconero. Insomma, l’affare potrebbe complicarsi. Non resta che attenderne l’evoluzione.

