Il Borussia Dortmund è sempre più interessato a Mario Mandzukic: spunta una nuova concorrente per il calciomercato di gennaio, United e Qatar beffati?

Continua il pressing del Borussia Dortmund per Mario Mandzukic, che ormai è da tempo fuori rosa alla Juventus in accordo con la società. I bianconeri vorrebbero chiaramente cercare per lui una destinazione che, allo stesso tempo, garantisca sia una destinazione gradita al ragazzo sia, come è giusto che sia, un esborso economico per il suo cartellino da parte del club tedesco. L’operazione? Sarà da circa 10/12 milioni di euro.

Mandzukic al Borussia Dortmund, Calciomercato Juventus: l’offerta in arrivo

Al momento il Manchester United su tutti sembrerebbe essere in anticipo sul ragazzo che sarebbe pronto a fare le valigie anche subito pur di giocare in un club competitivo.

Il Qatar, soluzione esotica affascinante per lo stipendio ma non dal punto di vista calcistico, rimane infatti sullo sfondo come un’ipotesi suggestiva dal punto di vista economico ma per nessun’altra ragione.

