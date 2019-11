Arrivano aggiornamenti importanti sull’infortunio di Miralem Pjanic: ecco le sue condizioni di salute al momento, cos’ha avuto e la data di rientro.

Arrivano aggiornamenti importanti riguardo l’infortunio che Miralem Pjanic ha subito con la sua Nazionale proprio in Bosnia Italia, gara che è terminata 3-0 in favore degli azzurri. Durante il match, verso il 30esimo minuto del secondo tempo, il regista ex Roma ha avuto un problema al flessore della coscia ed in molti hanno pensato si potesse trattare di una lesione, ma per fortuna non è nulla di grave: il ragazzo si è fermato in tempo, si è trattato soltanto di un affaticamento muscolare.

Pjanic infortunio, Juventus: quando rientra?

Solo un affaticamento e tanta, tanta paura per la Juventus e Maurizio Sarri che hanno rischiato di perdere un ragazzo dal talento cristallino per tantissimo tempo.

Quest’anno, infatti, tra le fila dei bianconeri il regista ha compiuto il definitivo salto di qualità risultando tra i migliori in tantissime circostanze, con gol preziosissimi e giocate di qualità.

La personalità non gli è mai mancata, certo, soltanto un pizzico in più di continuità che ora, finalmente, sembra essere diventata finalmente parte di lui.

