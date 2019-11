Pogba alla Juventus, Calciomercato: contatti in corso, le ultime

Paul Pogba alla Juventus, le ultimissime notizie di calciomercato sull’affare con il Manchester United: contatti in corso tra le parti e Mino Raiola.

Contatti in corso tra Juventus, Manchester United e Mino Raiola: stando alle ultimissime news di calciomercato nelle prossime settimane ci saranno sviluppi importanti per questa trattativa che, se andrà avanti in maniera positiva, potrebbe riportare presto il centrocampista francese classe 1993 a Torino, alla corte di Maurizio Sarri, dopo esserci stato ad inizio carriera sotto l’egida di Antonio Conte prima e Massimiliano Allegri poi.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: contatti in corso

Non sarà semplice portare il nazionale francese campione del Mondo a Torino visto e considerato che il costo dell’operazione sarà molto elevato ed in mediana la Vecchia Signora tutto sommato può ritenersi soddisfatta dei propri interpreti.

Per abbassare i costi dell’operazione finale potrebbe essere tuttavia inserito quel Mario Mandzukic che farebbe comodo sia a Solskjaer sia, in un futuro nemmeno troppo lontano, a Massimiliano Allegri. Costo finale? Circa 80 milioni di euro più il cartellino del croato.

