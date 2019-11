Tonali alla Juventus, Calciomercato: servono 40 milioni

Tonali è sempre più un obiettivo della Juventus. Per il suo centrocampista il Brescia però chiede ben 40 milioni di euro.

Sandro Tonali è stato tra i grandi protagonisti della brillante vittoria dell’Italia sull’Armenia, arrivata nella serata di ieri. Un 9-1 in cui il giovane calciatore del Brescia ha messo in mostra qualità e personalità. Un’ottima gara dunque quella del classe 2000, nonostante l’assenza di esperienza a livello internazionale.

Calciomercato Juventus, ecco quanto costa Tonali

D’altronde non a caso su Tonali c’è l’interesse di molti top club e non solo di Serie A. Tra questi c’è anche la Juventus, che ha puntato con molta decisione il centrocampista, alla prima stagione nella massima serie del nostro campionato. Un affare possibile e fattibile a partire dalla prossima estate.

Il 19enne è sul taccuino della società bianconera, ma soprattutto di Fabio Paratici, da ormai diversi mesi. Arrivare al giocatore del Brescia non sarà però facile. Come evidenziato da ‘Il Corriere dello Sport’, tutto sembra ruotare attorno alla valutazione di 40 milioni di euro fatta dal presidente della squadra lombarda Massimo Cellino. In più ci sarebbe l’importante concorrenza dell’Inter, della Fiorentina e dell’Atletico Madrid. Insomma, una trattativa complicata, ma non impossibile.

