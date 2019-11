Infortunio per Alex Sandro, il calciatore è stato costretto a fermarsi durante la sosta nella sfida tra il Brasile e l’Argentina.

Sky Sport sottolinea come gli esami strumentali abbiano parlato di un sospiro di sollievo provato per il calciatore brasiliano. Questi infatti dovrebbe tornare in campo già durante la sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Non dovrebbe essere in campo invece sabato contro l’Atalanta.

Infortunio Alex Sandro, ecco quando lo rivedremo in campo

L’infortunio Alex Sandro non preoccupa più la Juventus, il calciatore infatti sottoposto agli esami radiologici ha riportato un significativo miglioramento all’adduttore sinistro. Le condizioni verranno poi valutate giorno dopo giorno, per capire quali saranno gli effettivi tempi di recupero.

Ora c’è l’Atalanta, nella gara contro la Dea in campo dovremmo vedere titolare Mattia De Sciglio sulla sinistra col ballottaggio sull’altra corsia tra Juan Cuadrado e Danilo. C’è dunque da chiarire quello che potrebbe accadere nelle prossime ore con delle evoluzioni che saranno importanti per il futuro.

