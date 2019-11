Infortunio Matuidi, grande sorpresa per il francese

Infortunio Matuidi durante la gara Juventus Milan, col centrocampista che era uscito dalla gara per un problema non di poco conto al costato.

Il centrocampista però fa arrivare buone notizie. Oggi si è allenato con i compagni alla Continassa. Un passo in avanti che potrebbe permettergli di essere tra i titolari nella sfida contro l’Atalanta di sabato alle ore 15.00. Il calciatore francese sembra dunque sulla buona strada anche se non mancano i dubbi per Maurizio Sarri.

Infortunio Matuidi, la scelta è di Sarri

Maurizio Sarri deve valutare cosa fare dopo l‘infortunio Matuidi. Il francese è pronto, ma in settimana c’è la Champions League con la sfida contro l’Atletico Madrid dove non si può sbagliare. Probabile dunque che possa essere risparmiato con spazio a giocatori con grande voglia di giocare.

Al suo posto potremmo vedere Emre Can che ha tanta voglia di imporsi e tempo da recuperare. Inoltre in rosa c’è anche Rodrigo Bentancur che all’occorrenza ha fatto sempre bene anche se l’uruguaiano potrebbe essere titolare al centro al posto di Pjanic non al meglio.

