Arrivano nuovi dettagli sull’infortunio Pjanic: stando alle ultimissime news che arrivano da Torino, la Juventus spera di averlo in campo con l’Atalanta.

Arrivano ottime notizie da parte della Gazzetta dello Sport che riporta come Miralem Pjanic stia migliorando a vista d’occhio dal suo infortunio patito contro l’Italia durante la sfida con la Bosnia, la sua nazionale con la quale era sceso in campo. Sembrerebbe, infatti, che l’affaticamento muscolare che lo aveva costretto ad abbandonare il campo sia quasi superato: sabato pomeriggio il regista ex Roma sarà in campo contro l’Atalanta oppure no?

Infortunio Pjanic, Juventus: gioca con l’Atalanta?

Al momento non è sicuro al 100% che il ragazzo verrà convocato per la sfida allo stadio Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta, ma una cosa è certa: sicuramente per la sfida di Champions League Pjanic, salvo delle ricadute dell’ultimo minuto, scenderà in campo.

Ottime notizie, quindi, per Maurizio Sarri che, tuttavia, bisogna dirlo, in panchina può comunque contare su alternative di lusso e qualità in cabina di regia, come Rabiot e Bentancur.

