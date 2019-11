Calciomercato Juventus, il Manchester united rinuncia a Mandzukic

Mario Mandzukic lascerà molto probabilmente la Juventus a gennaio. L’attaccante croato però non andrà al Manchester United.

Mario Mandzukic è l’epurato numero uno in casa Juventus. Maurizio Sarri infatti non tiene più in considerazione l’attaccante croato, destinato a lasciare la Juventus nel mese di gennaio, quando il mercato riaprirà i battenti. Ma quale sarà la destinazione dell’ex Bayern Monaco? Scartata l’ipotesi Milan, sono altre le piste ancora calde.

Calciomercato Juventus, per Mandzukic si allontana il Manchester United

L’ipotesi più probabile sembrava essere il Manchester United. Ma, secondo quanto rivelato e riportato dal tabloid britannico ‘Daily Express’, i Red Devils, dopo aver a lungo corteggiato il bianconero, avrebbero cambiato obiettivo, puntando tutto su Erling Haaland. Portare in Premier League il talento del Salisburgo classe 2000 sarebbe quindi il piano del club inglese, che rinforzerebbe il proprio reparto offensivo con il norvegese.

Che futuro quindi per il buon Mario? Difficile dirlo. Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile interesse del Borussia Dortmund, alla ricerca di un innesto di esperienza. La soluzione più intrigante sarebbe però quella dell’MLS e dell’Inter Miami di David Beckam. Insomma, il futuro di Mandzukic potrebbe essere negli Stati Uniti. Non resta che attendere gennaio per capire.

