C’è aria di rinnovi in casa Juventus: tre giocatori, infatti, sembrerebbero aver rinnovato il proprio contratto, prolungandolo per le prossime stagioni.

Proseguono i rinnovi in casa Juventus che, in questi giorni, sotto questo punto di vista, è davvero molto attiva. In Corso Galileo Ferraris, infatti, in questi giorni ci sono stati moltissimi contatti con gli agenti e l’entourage di tre calciatori molto importanti che, salvo clamorosi imprevisti dell’ultimo minuto, prolungheranno il proprio rapporto di lavoro con i bianconeri per altre stagioni.

Calciomercato Juventus, tre rinnovi per i bianconeri

Oltre a Leonardo Bonucci, per il quale ormai è cosa fatta, anche Juan Manuel Cuadrado, Wojciech Szczesny e Blaise Matuidi arriveranno ad una soluzione positiva ed al fatidico “sì”. I dettagli.

Per il terzino ed esterno colombiano la scelta è stata piuttosto semplice: il ragazzo ha sempre voluto rimanere in bianconero e, per questo motivo, ha voluto fortemente rimanere.

Il rinnovo fino al 2022 è stata poco più di una formalità, complice l’ottimo rapporto con Alessandro Lucci, che è anche l’agente di Bonucci.

Discorso simile, ma con un po’ più di difficoltà, per il portiere polacco che molto probabilmente prolungherà fino al 2024, passando da 4 a 7 milioni di euro d’ingaggio.

L’ultimo in questione è Blaise Matuidi che sicuramente rinnoverà per un’altra stagione, fino al 2021, ma non è da escludere che nelle scritture siano inserite opzioni per un prolungamento ulteriore.

