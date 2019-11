Il sogno Mbappe per la Juventus è possibile: il piano di Fabio Paratici per arrivare al talento in collisione con il Psg: le ultime di calciomercato.

La Juventus potrebbe ben presto arrivare ad un altro talento indiscusso del calcio mondiale, un vero e proprio fenomeno: stiamo parlando di Kylian Mbappe, talentuoso e fenomenale attaccante classe 1999 in forza al Psg ma in rotta di collisione con il club e, per questo motivo, in aria di cessione in estate. La lista è ovviamente lunghissima per lui, con di fatto tutti i top club europei che sono pronti a fare faville a suon di milioni: tra questi anche i bianconeri, dopo Ronaldo e De Ligt, vogliono provare a portare da Sarri l’esterno campione del Mondo.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, il Manchester united rinuncia a Mandzukic

Mbappe alla Juventus, Calciomercato: il piano concreto di Paratici

Le cifre, però, al momento, senza qualche cessione eccellente, sembra essere davvero difficile per la Vecchia Signora. La base di partenza per il cartellino sarebbe di circa 180 milioni di euro, con 20 milioni di euro netti di ingaggio per 5 anni: insomma, non proprio delle accessibili a tutti.

Leggi anche: Tottenham, esonerato Pochettino: arriva Allegri?

Insomma, sotto questo punto di vista non sarà affatto semplice riuscire a strappare il ragazzo al Paris Saint-Germain,ma nel caso in cui ci fosse un addio di Cristiano Ronaldo, il suo magari potrebbe diventare realtà. Potrebbe essere questo il piano di Paratici?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK