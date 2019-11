Pjanic, Atalanta Juventus: “Con l’Atalanta sono scontri diretti”

Miralem Pjanic ha voluto commentare la vittoria sofferta ottenuta dalla Juventus sul campo dell’Atalanta. Queste le sue parole.

Èstato in dubbio fino all’ultimo momento, a causa di un infortunio rimediato con la sua Nazionale, ma poi è sceso in campo, dando il suo solito importante contributo. Miralem Pjanic ha guidato con qualità ed eleganza il centrocampo della Juventus nel match vinto in rimonta contro l’Atalanta, mettendoci quella personalità e quella grinta giusta nei momenti di difficoltà. Il bosniaco ha espresso poi tutta la sua gioia nel post partita.

Atalanta Juventus, la gioia di Pjanic

“Forse a qualcuno non è chiaro, ma chi lotta per la vetta negli ultimi anni a Bergamo viene a giocare scontri diretti. Tre punti pesantissimi, non solo perché zuppi d’acqua“, queste le parole di Pjanic, apparse in un post sul suo profilo ufficiale Instagram. Dichiarazioni da vero leader e che sottolineano l”importanza di questa vittoria degli uomini di Maurizio Sarri. Nonostante le difficoltà, la corsa non si ferma.

