Sarri, Atalanta Juventus: “Ecco cosa non mi è piaciuto”

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Atalanta Juventus 1-3. Queste le parole dell’allenatore bianconero dopo il successo odierno.

Nonostante qualche difficoltà, la Juventus è riuscita a espugnare anche Bergamo. Una vittoria in rimonta quella dei bianconeri, che hanno ribaltato la rete iniziale di Gosens. A fare la differenza la doppietta di Higuain e il gol nel finale di Dybala.

Atalanta Juventus, le parole di Maurizio Sarri

A commentare la partita, ai microfoni di ‘Sky Sport’, è stato Maurizio Sarri: “È stata una belle partita, giocata ad alti ritmi e con grande intensità. Siamo stati bravi a pareggiare in un momento difficile. Giochiamo con un modulo dispendioso, ma abbiamo sofferto perché abbiamo coperto poco la palla nella loro metà campo. L’Atalanta comunque è un avversario tosto per tutti. Cristiano Ronaldo? Spero possa recuperare per martedì. La sua gestione dipende dalla sua sensazioni. Dybala e Higuain? Difficile tenerne fuori uno. Bernardeschi? Ha preso un colpo e non stava bene. Ora valuteremo. Probabile ci sia una piccola frattura“.

