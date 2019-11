Icardi alla Juventus non è una trattativa di calciomercato archiviata. Il calciatore argentino infatti rimane ancora oggi nei radar della società bianconera.

Qs sottolinea come i nerazzurri debbano stare attenti alla volontà della squadra bianconera. Questa infatti ha messo nel mirino l’argentino ormai da diversi anni e sta aspettando solo il momento migliore per andare a prenderlo. Si tratta di un affare importante che potrebbe permettere alla società di ringiovanire ulteriormente il reparto offensivo.

Icardi alla Juventus, i bianconeri lo prenderanno a giugno

Icardi alla Juventus non è fantasia, ma una possibilità concreta. Il direttore sportivo dei bianconeri Fabio Paratici stravede per lui e a giugno potrebbe davvero prenderlo. Qs parla di arrivo solo in caso di addio di Cristiano Ronaldo, ma le informazioni a noi pervenute sono leggermente diverse.

Pare infatti che la società voglia fare questo investimento a prescindere, anzi sarebbe molto felice di vedere i due giocare insieme. Una scelta che dipenderà ovviamente molto dalla volontà di Maurito che al Paris Saint German sta dimostrando tutta la sua qualità e voglia di fare, oltre ovviamente a segnare sempre una caterva di gol.

