Federico Bernardeschi è uscito per infortunio durante la partita della Juventus contro l’Atalanta: come sta l’attaccante? Arrivano aggiornamenti.

Federico Bernardeschi ha fatto preoccupare tutti i tifosi dei bianconeri quando è uscito durante Atalanta-Juventus. Il ragazzo classe 1994, infatti, stando alle parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa, dopo aver preso il colpo al costato è parso non solo molto dolorante, ma ha fatto anche fatica a respirare e a tratti ha avuto conati di vomito. Come sta adesso? In molti si chiedono se riuscirà a recuperare per la gara di domani contro l’Atletico Madrid di Champions League.

Infortunio Bernardeschi, Juventus: aggiornamenti condizioni di salute

Al momento Federico Bernardeschi è stato convocato per la gara interna a Torino contro l’Atletico Madrid ma molto, molto difficilmente verrà schierato in campo da Maurizio Sarri. Il motivo è molto semplice: Ramsey ha dimostrato di essere un elemento molto duttile, oltre ad essere in forma, motivo per il quale non c’è di che preoccuparsi.

Dopo aver effettuato degli esami strumentali, infatti, il ragazzo ha riportato un trauma all’emitorace destro, molto doloroso ma per fortuna di lieve entità.

