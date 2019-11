Mattia De Sciglio potrebbe trasfersirsi al Psg già nel calciomercato di gennaio: la Juventus ci sta pensando, ma l’offerta non è ancora arrivata.

Non è stato un inizio di stagione semplice per Mattia De Sciglio alla Juventus. Dopo una partenza ottima, infatti, il ragazzo ex Milan classe 1992 ha dovuto fermarsi per un problema fisico che, però, ha avuto come diretta conseguenza l’esplosione di Juan Manuel Cuadrado proprio come esterno basso a destra. Sulle sue qualità, però, nessuno ha mai avuto nulla da dire e per questo motivo il ragazzo è cercato dal Psg: partirà già a gennaio?

De Sciglio al Psg, calciomercato Juventus: offerta a gennaio?

Al momento sembra molto difficile possa già partire a gennaio il ragazzo dal momento che, non tanto a destra quanto a sinistra, oltre ad Alex Sandro non è presente nessun altro terzino di ruolo.

De Sciglio, nonostante sia destro di piede, è in grado di giocare anche da quella parte coprendo un ruolo importante su quella fascia e nella rosa di Maurizio Sarri.

Insomma, il ragazzo è davvero importante nello scacchiere tattico del tecnico toscano, tuttavia lo spazio a disposizione è stato poco fino ad ora nonostante le prestazioni siano di livello: solo 4 presenze in campionato e ancora a secco in Champions League.

