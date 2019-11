Le probabili formazioni di Juventus Atletico Madrid: Cristiano Ronaldo giocherà titolare oppure no? Le ultime da Torino per la sfida di Champions League.

All’andata la sfida è terminata 2-2 con i bianconeri che si sono letteralmente mangiati le mani per aver buttato al vento una grandissima occasione per conquistare 3 punti importanti. Al ritorno riusciranno nell’impresa tra le mura amiche? Staremo a vedere ma intanto il caso Cristiano Ronaldo torna scaldare l’animo dei tifosi che sono preoccupati: CR7 gioca titolare oppure no domani contro i Cholchoneros?

Juventus Atletico Madrid Probabili Formazioni: Ronaldo in panchina

Stando alle ultimissime news sulle probabili formazioni di Juve Atletico, i bianconeri dovrebbero far scendere in campo un 4-3-1-2 in cui il portoghese sarà convocato così come Bernardeschi, ma entrambi partiranno dalla panchina. Non ci sarà, invece, Douglas Costa, out per circa 2 settimane.

In porta ci sarà Szczesny, con Cuadrado terzino destro e De Sciglio dalla parte opposta, mentre in mezzo confermatissimi Bonucci e De Ligt che ormai sembra essersi sbloccato.

A centrocampo Pjanic agirà da regista, con Khedira che torna dal 1′ e Matuidi che ha recuperato dalla botta al costato. Sulla trequarti dovrebbe agire Ramsey, dietro le due punte argentine che saranno ancora Higuain e Dybala.

Diego Pablo Simeone invece dovrà fare meno di Savic e soprattutto Douglas Costa: accanto a Joao Felix ci sarà l’ex di turno Alvaro Morata come prima punta. In mediana Correa e Koke saranno le ali di spinta, con Thomas e Saul Niguez interni di corsa e rottura.

Gli esterni bassi di difesa invece saranno Troppier e Renan Lodi, con Gimenez e Felipe coppia di difensori centrali davanti ad Oblak.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Dybala. Allenatore: Maurizio Sarri.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, J. Gimenez, Felipe, Renan Lodi; A. Correa, Thomas, Saul Niguez, Koke; Morata, Joao Felix. Allenatore: Diego Simeone

