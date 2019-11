Chiesa alla Juventus, Calciomercato: il viola ha già scelto il futuro

Alla Fiorentina sarebbe esploso il caso Chiesa. Il giocatore dei viola, che piace alla Juventus, avrebbe già scelto il suo futuro.

Tensione che aumenta tra Federico Chiesa e la Fiorentina. Il giocatore non è sceso in campo nel match di domenica pomeriggio contro il Verona. E questo è bastato per far scoppiare un vero e proprio caso. E ora il futuro del 22enne è tutto da decidere e da scoprire. E la Juventus resta sempre alla finestra.

Chiesa alla Juventus, Calciomercato: futuro già deciso

Secondo quanto riportato e rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Chiesa avrebbe già deciso il suo futuro. E quest’ultimo sarebbe in quel di Torino. Il classe ’97 avrebbe quindi scelto i bianconeri, preferiti all’Inter, nonostante le continue pressioni di Conte, per averlo già nel mese di gennaio.

Resterebbero ancora da capire modalità e formula. Tutto fa pensare a un affare da 70 milioni di euro, contropartite comprese. La situazione però potrebbe cambiare radicalmente, visto il caso che si è aperto. Ora starà alla Fiorentina studiare una possibile soluzione. il patron Commisso, visti i soli due anni di contratto, avrebbe pensato a un prolungamento, ma la volontà di Chiesa sembra essere un’altra. E sembra portare alla Juventus. Tutto è già deciso? I prossimi mesi daranno una risposta.

