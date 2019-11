Juventus Atletico, debutta in Champions un bianconero

Juventus Atletico Madrid sarà la gara giusta per vedere i bianconeri raggiungere altri obiettivi importanti in vista del futuro. Debutterà in Champions League, ufficialmente al secondo gettone stagionale, il centrale turco Merih Demiral.

