Paul Pogba alla Juventus si può fare già a gennaio. L’affare di calciomercato con il Manchester United potrebbe sbloccarsi in inverno: le ultime.

Non ha avuto di certo un inizio di stagione particolarmente semplice Paul Pogba quest’anno con il Manchester United: l’infortunio alla caviglia, le continue voci di calciomercato che lo vogliono fuori dal progetto e Solskjaer che ha dimostrato di poter fare a meno di lui. Adesso la strada verso i bianconeri sembra essere più facile.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: ritorna a gennaio?

Stando alle ultimissime news di calciomercato Juventus, l’affare con la Juventus per portare a Paul Pogba potrebbe farsi già a gennaio anche se non sarà semplice ed il motivo è molto semplice: difficilmente un top player come lui lascerà l’Inghilterra a metà stagione.

Quest’anno infatti il francese, complice qualche acciacco di troppo, è sceso in campo soltanto 6 volte tra campionato e coppa per poi fermarsi. Al momento il suo ritorno in campo sembra essere sconosciuto nei tempi, ma tutti i tifosi dei Red Devils sperano di poterlo abbracciare presto.

