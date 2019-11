Non è una stagione fortunata per Douglas Costa che ha subito un nuovo infortunio contro l’Atalanta: come sta il brasiliano e quanto starà fermo? Le ultime.

Non è una stagione particolarmente ottimale sotto il profilo fisico per Douglas Costa che, quest’anno più che mai, alla Juventus sembra avere dei muscoli di cristallo. Nei circa 15 minuti di gioco contro l’Atalanta in cui è sceso in campo, dove ha disputato per altro una buona partita, è incappato in un altro stop di natura muscolare. Ecco quando potrebbe rientrare ed i tempi di recupero per l’ex Bayern Monaco.

Infortunio Douglas Costa, la Juventus è preoccupata: quando torna?

Al momento la data per il suo rientro è fissata per l’11 dicembre nella sfida contro il Bayer Leverkusen, gara di ritorno di Champions League, anche se non è ancora detta l’ultima parola: i medici della Juventus in tal senso ci vanno molto cauti, non vogliono creare ulteriori danni ad una muscolatura già fragile.

Insomma, lo stop sarà di circa 15 giorni se non ci saranno altre ricadute che, purtroppo, per questo tipo di problemi, sono sempre dietro l’angolo.

