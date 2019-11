Ultimissime news sulle formazioni di Juventus Atletico Madrid di Champions League: tocca a Ramsey sulla trequarti. Ecco perchè è il suo momento.

Tocca ad Aaron Ramsey giocare sulla trequarti domani sera: le ultimissime news sulle probabili formazioni di Juventus Atletico Madrid vedono proprio il gallese agire dietro alle due punte che saranno, con tutta probabilità, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Con Federico Bernardeschi e Douglas Costa out, dunque, toccherà a lui: è il suo momento per prendersi finalmente una maglia da titolare in maniera inamovibile. E’ la sua occasione.

Juventus Atletico Madrid, Ramsey titolare: è il suo momento

Già quest’anno Maurizio Sarri ha dimostrato di dare fiducia ad un giocatore che, in una posizione, ha scavalcato in brevissimo tempo tutte le gerarchie: stiamo parlando di Juan Cuadrado. Perchè non potrebbe accadere anche con l’ex Arsenal?

Dal suo arrivo, dopo qualche acciacco iniziale che ne ha compromesso in parte la preparazione estiva, il ragazzo classe 1990 è sempre stato in crescita mettendo a segno anche un gol importante in campionato.

Non ha, però, avuto molto spazio complice una concorrenza in quel reparto piuttosto folta: da Bernardeschi a Douglas Costa fino allo stesso Dybala. Insomma, 4 per una maglia.

Adesso, con la Joya spostata in avanti ed i due trequartisti infortunati, è venuto il suo momento. Non può sbagliare.

