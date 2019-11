Douglas Costa: “Troppi infortuni? Vi spiego perché”

Douglas Costa è sempre stato vittima di numerosi infortuni. Il giocatore della Juventus ha provato a spiegare i motivi dei suoi continui problemi fisici.

Un suo gol in quel di Mosca è valso la qualificazione agli ottavi di Champions League. Douglas Costa però è stato tra i grandi assenti di questi primi mesi di stagione della Juventus. Un infortunio, l’ennesimo, ha tenuto ai box il brasiliano. E ora il verdeoro sarà di nuovo costretto a fermarsi a causa di un leggero problema fisico, che lo terrà lontano dai campi per circa 15 giorni.

Juventus, Douglas Costa: “Ecco perché tanti infortuni”

Douglas Costa ha provato a spiegare il perché di questi continui e costanti stop, rispondendo ad alcune domande, arrivate dai tifosi sulle sue Instagram Stories. Queste le sue parole: “Sto cercando delle risposte a questi miei continui infortuni“.

Insomma, il brasiliano sembra esser dispiaciuto di non poter aiutare i suoi compagni in un momento fondamentale della stagione. La speranza è che gli infortuni smettano di tormentarlo. La sua rapidità e le sue invenzioni devono tornare a essere un’arma in più e una freccia importante all’arco del tecnico Maurizio Sarri.

