Video Slavia Praga Inter highlights: i gol e le immagini salienti della partita

Video Slavia Praga Inter highlights: ecco i gol e le immagini salienti della partita di Champions disputatesi in terra ceca. Clicca qui per vedere la sintesi.

Dentro o fuori. Era questo il senso di Slavia Praga Inter. I nerazzurri avevano l’obbligo di vincere per restare in corsa. Obiettivo tre punti quindi per i meneghini per poter continuare a pensare alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Video Slavia Praga Inter highlights: le immagini salienti della partita

La partita è stata combattuta e avvincente fino all’ultimo. L’Inter ha dato tutto fin dai primissimi minuti, ma i padroni di casa hanno venduto cara la pelle. Ed è per questo che la sfida è stata in bilico fino al fischio finale. Divertente soprattutto il secondo tempo, dove le due squadre si sono allungate e le occasioni dai gol e i capovolgimenti di fronte sono stati continui. Insomma, lo spettacolo non è certo mancato.

Nei video highlights di Slavia Praga Inter si potranno vedere tutte le azioni salienti, i gol della partita e la sintesi di un match che ha detto molto sulla voglia di giocarsi tutto in questa competizione dei nerazzurri. Gli uomini di Conte non vogliono mollare nemmeno un centimetro. E oggi, al di là del risultato, è questo che è balzato agli occhi.

Leggi anche -> Slavia Praga Inter, le pagelle del match

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK