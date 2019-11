Ultimissime news di calciomercato Juventus: un obiettivo che piace moltissimo a Fabio Paratici ha allontanato i bianconeri e le voci di un possibile addio.

Nonostante continui a trovare poco, pochissimo spazio sia in campionato sia in Champions League, Julian Draxler del Psg sembra avere assolutamente intenzione di rimanere alla corte di Tuchel per un altro po’, con buona pace della Juventus e di tutte le formazioni che da tempo hanno messo gli occhi su di lui. niente da fare: il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2021, potrebbe rinnovare.

Leggi anche: Dybala al Barcellona, Calciomercato Juventus: Paratici fissa la cifra

Calciomercato Juventus, Draxler si allontana: rinnova col Psg

Il ragazzo classe 1993, ex Wolfsburg, quindi potrebbe inaspettatamente rinnovare con il club parigino nonostante quest’anno abbia totalizzato soltanto poco più di 330 minuti, divisi in 5 presenze in Ligue 1 e due in Champions League.

Leggi anche: Calciomercato Juve, retroscena Milan: Giampaolo chiese due giocatori

Fabio Paratici, quindi, dovrà aspettare con la speranza che il ragazzo cambi idea e abbia voglia di giocare con più continuità, magari proprio alla Juventus.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK