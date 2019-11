Rocco Commisso, presidente e patron della Fiorentina, alimenta il mistero su Federico Chiesa alla Juve: i tifosi bianconeri iniziano a sognare.

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha presentato nella giornata di oggi il nuovo progetto del centro sportivo della formazione gigliata. Ovviamente i giornalisti presenti non hanno potuto fare a meno di fare una domanda relativa al futuro di Federico Chiesa: rimarrà in Toscana oppure andrà alla Juventus?

Chiesa alla Juve, Calciomercato: Commisso è criptico

La risposta del patron dei toscani lascia i tifosi un po’ perplessi alimentando il mistero. Allo stesso tempo, però, infiamma quelli dei bianconeri che sognano già il ragazzo classe 1997 alla corte di Maurizio Sarri.

L’uomo, infatti, ha dichiarato che ci sarà tempo di parlare di questo fatto e del suo futuro. L’unica cosa che conta, però, è che oggi è il giorno del ringraziamento e per questo motivo ha colto l’occasione per ringraziare la città di Firenze. Insomma, ha sviato la domanda creando non poco caos.

