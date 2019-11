Juventus Sassuolo, Sarri cambia in difesa: turn over in vista

Durante Juventus Sassuolo, Maurizio Sarri potrebbe far ricorso al turn-over in difesa per far rifiatare almeno uno tra Bonucci e De Ligt: le ultime.

Durante Juventus Sassuolo Maurizio Sarri, l’allenatore dei bianconeri, sta seriamente pensando di fare turn-over e lasciare riposare almeno uno dei due difensori centrali titolari. In panchina, quindi, ci sarà con tutta probabilità almeno uno tra Leonardo Bonucci e Matthjs De Ligt, con il primo che sembra essere favorito sul secondo dal momento che non ha ancora saltato nemmeno un minuto in stagione. Chi giocherà al suo posto? Come sempre, la lotta è tra Daniele Rugani e Merih Demiral, con il secondo, grande ex di turno, favorito sul primo.

Leggi anche: Fabrizio Biasin attacca la Juve su Dybala e Higuain: “E’ paradossale”

Juventus Sassuolo, Sarri fa turn-over: gioca Demiral?

Da questa scelta, ossia su chi tra Rugani e Demiral partirà titolare in Juventus Sassuolo, partita che ricordiamo è in programma alle ore 12:30 di domenica, si potrebbero anche capire quali siano le scelte di calciomercato già a gennaio.

Una cosa, però, è certa: l’ex difensore centrale dei neroverdi, pagato 18 milioni di euro quest’estate, ha bisogno, voglia e desiderio di trovare quello spazio che in bianconero non riesce a trovare dopo un ottimo precampionato.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, un obiettivo di Paratici allontana i bianconeri

Dall’altra parte, invece, l’ex Empoli sembra essersi rassegnato a dover rimanere alla Vecchia Signora almeno fino a giugno, dove poi potrebbe finire altrove, magari ancora in Serie A, dove la Roma sembra essere alla finestra.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK