De Ligt si è preso la Juventus: l’olandese conquista lo Stadium

Dopo i tanti dubbi e le numerose critiche, de Ligt è riuscito finalmente ai imporsi, tornando a giocare ad altissimi livelli.

Critiche, falli di mano e tanti dubbi. L’inizio stagione di de Ligt non ha certo entusiasmato. La Juventus in estate aveva puntato tanto sul centrale olandese, che con la maglia dell’Ajax aveva stregato mezza Europa. Pian piano però il 20enne ha acquistato fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. Ed ecco, che contro l’Atalanta e l’Atletico Madrid, il buon Matthijs ha offerto due grandissime prestazioni.

Juventus, De Ligt trasforma le critiche in applausi

Come evidenziato dall’edizione odierna da ‘Il Corriere dello Sport’, a de Ligt serviva semplicemente un po’ tempo per ambientarsi. L’orange ha avuto un avvio complicato, visto anche l’infortunio di Chiellini, che l’ha costretto a esser subito titolare. I suoi errori avevano portato in molti a storcere il naso e a mettere in dubbio il suo valore. D’altronde quei 75 milioni di euro spesi per strapparlo alla concorrenza di Barcellona e Psg non sono certo pochi.

Il 20enne si è però preso la scena e la svolta definitiva è stata la sfida contro l’Atletico Madrid. De Ligt ha guidato il reparto arretrato con personalità, grinta e determinazione. Ogni intervento è stato accompagnato dal boato dello Stadium e dai complimenti dei compagni. La consacrazione è definitivamente arrivata. Ora dovrà esserci la conferma.

