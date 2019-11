Mandzukic lascia la Juventus, Calciomercato: il Milan torna sul croato

Mario Mandzukic è un vero e proprio separato in casa. Ma quale sarà il suo futuro? Sull’attaccante della Juventus ci sarebbe il Milan.

Separato in casa. Non c’è modo più giusto per descrivere il rapporto tra Mario Mandzukic e la Juventus. Il croato è oramai un vero e proprio separato in casa e gennaio sarà con molta probabilità il mese del suo addio. Ma quale sarà la sua destinazione?

Calciomercato Juventus, il Milan torna su Mandzukic

Sono tante le squadre interessate all’ex Bayern Monaco. Quella in vantaggio sulle altre sembrava essere il Manchester United. I Red Devils sembrerebbero però aver abbandonato la pista Mandzukic per puntare tutto su Haaland. Si era parlato anche di Borussia Dortmund, con i tedeschi pronti a offrire 30 milioni di euro per acquistare sia il croato che Emre Can.

Una pista che potrebbe però tornare calda sembrerebbe essere quella che porterebbe al Milan. Infatti, secondo quanto riportato da’ Il Corriere dello Sport’, il 33enne sarebbe la seconda scelta del club rossonero in caso di mancato arrivo di Zlatan Ibrahimovic, vero e proprio sogno dei meneghini. Un’altra alternativa potrebbe essere un ex juventino, ossia l’attaccante, ora all’Everton, Moise Kean. Insomma, il futuro di Mandzukic potrebbe essere ancora in Italia. Gennaio darà le risposte.

