Paulo Dybala all’Atletico Madrid è una pista molto calda nelle ultime ore di calciomercato Juventus: Simeone è stregato dalla Joya in Champions League.

Tutti pazzi per Dybala. Dopo l’exploit in Champions League contro l’Atletico Madrid, la Juventus deve stare ancora più attenta a non farsi scappare la Joya la prossima estate: le basi per i grandi affari dell’estate, si sa, iniziano ad essere create d’inverno e per questo motivo Fabio Paratici vuole provare a blindare subito l’argentino che, alla corte di Maurizio Sarri, è letteralmente esploso. Diego Simeone, però, è pazzo di lui e vorrebbe fare di tutto per portarlo in Spagna, a Madrid, tra le fila dei Cholchoneros.

Dybala all’Atletico Madrid, Calciomercato Juventus: Simeone pazzo di lui

Dopo l’Eurogol di Champions League su punizione contro l’Atletico, dove oggettivamente Oblak ha qualcosa in più di qualche semplice colpa, tutti gli occhi si sono nuovamente aperti su Paulo Dybala. La Joya, infatti, è il miglior marcatore della Juventus di questo inizio di stagione, addirittura meglio di Cristiano Ronaldo nonostante abbia giocato molti meno minuti del portoghese.

La tentazione per i bianconeri di fare una maxi plusvalenza con lui è tanta: 150 milioni di euro la base di partenza per il suo cartellino, ma al momento il ragazzo è considerato a dir poco incedibile. Simeone, l’Atletico Madrid e tutte le altre pretendenti dovranno mettersi l’anima in pace.

