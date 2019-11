Mario Mandzukic al Manchester United sta subendo in queste ore un’accelerazione improvvisa: l’attaccante croato saluterà presto la Juventus? Le ultime.

Mario Mandzukic è da tempo fuori rosa alla Juventus e si sta allenando a parte in accordo con la società bianconera. L’attaccante croato, infatti, non rientra più nei piani della Vecchia Signora e, per questo motivo, per lui si sta cercando disperatamente una sistemazione per monetizzare il suo cartellino e, allo stesso tempo, concedere al ragazzo di poter giocare con continuità in un campionato competitivo. I Red Devils in tal senso sembrano essere la soluzione ideale.

Mandzukic al Manchester United, Calciomercato Juventus: l’offerta

Non è da escludere che il ragazzo, il cui cartellino fino a poco tempo fa era valutato circa 12 milioni di euro, possa essere inserito nello scambio che riporterebbe alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato Paul Pogba.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane ma in queste ore potrebbe arrivare l’accelerazione decisiva.

