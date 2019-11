Paul Pogba torna alla Juventus? Calciomercato: i bianconeri pronti a mettere sul piatto tre giocatori in uno scambio con il Manchester United. Le ultime.

La Juventus è pronta a tutto pur di arrivare a Paul Pogba: il centrocampista del Manchester United, fermo ormai ai box da parecchio tempo, potrebbe ben presto salutare i Red Devils e tornare in bianconero, a Torino, dove è stato lanciato da Antonio Conte.

Leggi anche: Demiral al Milan, Calciomercato Juventus: arriva l’offerta ufficiale

Pogba alla Juventus, Calciomercato: scambio con tre giocatori?

Oggi tra le fila della Vecchia Signora c’è Maurizio Sarri che stravede per lui a tal punto da voler mettere sul piatto, con il benestare della società, tre giocatori che, per motivi diversi, non rientrano più nei piani dei bianconeri.

Il primo è Emre Can, escluso dalla lista Champions e ormai totalmente estraneo dal gioco di Sarri sebbene quando sia stato chiamato in causa abbia fatto molto bene.

Leggi anche: Matuidi al Psg, Calciomercato Juventus: ritorno di fiamma, i dettagli

Il secondo è Mario Mandzukic, fuori rosa da inizio stagione e senza, al momento, alcune destinazione ufficiale.

Il terzo, invece, è Adrien Rabiot, nome nuovo che tuttavia non sta proprio trovando spazio in mediana, chiuso dai vari Pjanic, Khedira e Bentancur.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK