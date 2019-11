Cristiano Ronaldo è nel bene e nel male argomento di discussione. Il calciatore torna a far parlare di sé e del suo futuro. Staremo a vedere dove giocherà.

Di Cristiano Ronaldo ha parlato Oscar Damiani ai microfoni di TMW Radio. Il noto procuratore ha sottolineato: “Finirà la carriera alla Juventus. I suoi detrattori si dovranno ricredere, perché il portoghese regalerà ancora moltissime soddisfazioni alla Juventus di Maurizio Sarri”.

Cristiano Ronaldo, inaspettata dichiarazione sul suo futuro

Oltre a Cristiano Ronaldo Oscar Damiani parla anche di Zlatan Ibrahimovic: “C’è ancora strada da fare per portarlo al Milan. Deve migliorare la classifica per prima cosa. Si può raggiungere un buon risultato e mettere le basi per il Milan che verrà. Ibrahimovic è un grande calciatore che può far crescere i giovani. Con lui puoi migliorare un paio di posti. Altrimenti sarebbe meglio andare a investire sui giovani”.

Sull’Inter: “La società proverà ad accontentare Antonio Conte a gennaio. Non hanno grandissime disponibilità, ma magari proveranno a fare dei colpi in prestito o da pagare il prossimo anno”. Staremo a vedere.

