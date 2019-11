Kulusevski alla Juventus, Calciomercato: occhio alla concorrenza

Kulusevski è finito nel mirino della Juventus. I bianconeri stanno provando ad anticipare la nutrita concorrenza: la situazione.

Atalanta Juventus fu galeotta. Infatti nella partita di una settimana fa sono stati avviati i primi contatti tra le due società. L’oggetto della discussione è stato quel Dejan Kulusevski che tanto piace alla società bianconera. Quest’ultima però deve guardarsi dalla nutrita e agguerrita concorrenza, rappresentata soprattutto dall’Inter.

Kulusevski alla Juventus, Calciomercato: i bianconeri ci provano

Paratici era presente anche domenica scorsa allo stadio Dall’Ara in occasione di Bologna-Parma, con l’obiettivo di seguire con attenzione e da vicino il classe 2000 in prestito ai ducali. Ma colei con cui bisogna trattare è l’Atalanta. E gli orobici sembrano aver già fissato un prezzo minimo, al di sotto del quale non sembrano essere disposti a scendere: 30 milioni di euro.

Prima vendere e poi investire, in primis su giocatore giovani e forti: questo è il mantra in casa Juventus. Kulusevski sembrerebbe essere il principale e il primario obiettivo, visto il suo rendimento in questo campionato. Occhi però puntati anche su altri gioielli di casa bergamasca, a partire da Traorè. Insomma, l’asse Torino-Bergamo potrebbe diventare sempre più caldo. Concorrenza permettendo.

