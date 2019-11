Pellegrini alla Juventus, Calciomercato: la Roma fa la contromossa

Lorenzo Pellegrini alla Juventus si potrebbe sbloccare come affare in estate: la Roma, però, per non perderlo potrebbe blindarlo, il piano dei giallorossi.

C’è davvero tanto interesse per Lorenzo Pellegrini della Roma: la Juventus, infatti, vorrebbe da tempo portare a Torino l’eclettico centrocampista dei giallorossi che, per proteggerlo, hanno deciso di farlo prolungando il suo contratto nei primi mesi de 2020, ma le novità non finiscono qui: il ragazzo, infatti, vedrà sparire la clausola rescissoria e, soprattutto, aumenterà l’ingaggio.

Pellegrini alla Juventus, Calciomercato: la mossa della Roma

La Roma per non perdere il ragazzo gli offrirà un sontuoso aumento dell’ingaggio, soprattutto perchè la clausola rescissoria è molto bassa, 30 milioni di euro, il che lo rende super appetibile per moltissime formazioni.

La Juventus sta pensando seriamente al ragazzo per il presente ma soprattutto per il futuro: Lorenzo Pellegrini è un vero fenomeno nonché punto di riferimento per Mancini nella Nazionale.

