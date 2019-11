Rumor di calciomercato Juventus molto interessante che, se confermato, sarebbe inaspettato: Mario Mandzukic al Milan. Tutto passa da Ibrahimovic.

Mario Mandzukic è ormai da tempo lontano dal progetto dei bianconeri di Maurizio Sarri alla Juventus. Per questo motivo il ragazzo è pronto a dire addio probabilmente in qualsiasi momento ai bianconeri: le opzioni sono tante e le squadre interessate al ragazzo ci sono e si sono già fatte avanti.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, doppia cessione in vista

Mandzukic al Milan, Calciomercato Juventus: Ibrahimovic la chiave

L’ex Atletico Madrid, però, vorrebbe rimanere in un campionato competitivo: niente campionati esotici che lo riempirebbero di milioni. Vuole la competizione, quella vera, che il Milan potrebbe garantirgli.

Leggi anche: Probabili Formazioni Juventus Sassuolo: un giocatore ai margini è titolare

Davanti a lui, però, nelle preferenze del club rossonero, c’è un certo Ibrahimovic: se il Diavolo non riuscirà a chiudere la quadra per lo svedese si butterà a capofitto sull’attaccante della Juventus che quest’anno non ha ancora giocato nemmeno un minuto.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK