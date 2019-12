Calciomercato Juventus, Mandzukic ha fatto la sua scelta: ecco il suo futuro

Mario Mandzukic è destinato a lasciare la Juventus nel mercato di gennaio. E l’attaccante croato sembra aver scelto il suo futuro.

Considerando l’utilizzo nel match di oggi contro il Sassuolo di Emre Can, partito titolare, Mario Mandzukic sembra essere ormai l’unico vero epurato e separato in casa nella Juventus. Il croato sembra esser destinato a cambiare squadra nel mercato di gennaio, oramai sempre più dietro l’angolo. Ma quale sarà la sua destinazione?

Calciomercato Juventus, Mandzukic ha scelto il suo futuro

Secondo quanto riportato e rivelato da Sky, Mandzukic avrebbe già fatto una scelta importante, riguardante il suo futuro. Infatti l’ex Bayern Monaco preferirebbe la destinazione estera a quella italiana. Questa decisione escluderebbe quindi il Milan, che aveva mostrato interesse al classe ’86.

Sul 33enne c’è stato il lungo corteggiamento del Manchester United, partito già la scorsa estate. Occhio anche al Borussia Dortmund, alla ricerca di un giocatore in quella zona del campo. Senza dimenticare l’ipotesi americana, con l’Inter Miami di Beckam che potrebbe fare un tentativo. Insomma, non resta che attendere quello che accadrà nel mese di gennaio. Mandzukic sta per decidere il suo destino. I dubbi sono ancora tanti, ma inizia a esserci anche qualche certezza in più.

