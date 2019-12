Pagelle Parma Milan, tutti i voti della partita

Pagelle Parma Milan: ecco tutti i voti della sfida andata in scena allo stadio Tardini tra ducali e rossoneri. Tantissime le sorprese.

Parma Milan è stato uno dei tre match delle ore 15. Un match interessante ed emozionante fino all’ultimo quello andato in scena allo stadio Tardini. Ecco le pagelle della sfida tra ducali e rossoneri:

Sepe 6

Darmian 5,5

Iacoponi 6

Bruno Alves 6

Gagliolo 6

Barillà 5,5

(64′ Grassi 6)

Brugman 6

(70′ Cornelius 5,5)

Hernani 5,5

Kulusevski 5,5

Kucka 5

Gervinho 5

(87′ Sprocati s.v.)

Pagelle Parma Milan ci portano ad analizzare i voti della squadra rossonera

Donnarumma 6

Conti 6,5

Musacchio 6

Romagnoli 6,5

Theo Hernandez 8

Kessie 5,5

(71′ Krunic 6)

Bennacer 6

Bonaventura 6,5

Suso 5

Piatek 5

(64′ Leao 5,5)

Calhanoglu 5,5

Pagelle Parma Milan, i top e i flop del match

Pagelle Parma Milan portano ad analizzare le prestazioni di alcuni singoli. La grande attesa era tutta per Kulusevski, vera e propria sorpresa di questa prima parte di stagione. Gli occhi però erano maggiormente puntati sui rossoneri. Il reparto offensivo era senza alcun dubbio sotto esame e ci si aspettava una reazione da Suso, Piatek e Calhanoglu.

Anche il reparto arretrato del Milan aveva l’obbligo di dimostrare qualcosa. Sugli scudi Theo Hernandez, che in questo campionato ha dimostrato di farsi valere anche in fase offensiva. Tornando in casa Parma, era da Gervinho che ci si aspettava la giocata in grado di spaccare in due la partita odierna.

