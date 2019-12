Bernardeschi lascia la Juventus, Calciomercato: addio imminente?

Il futuro di Bernardeschi è ancora tutto da decidere e da scoprire. Un suo addio alla Juventus non appare poi così impossibile.

Tante ombre e poche luci. Può essere facilmente riassunto così il rendimento in questa stagione di Federico Bernardeschi. La prestazione offerta ieri contro il Sassuolo ne è forse l’immagine più precisa. Nonostante la continua e costante fiducia di Maurizio Sarri, il numero 33 dei bianconeri non riesce a incidere e a brillare. E per di più l’ex Fiorentina non sembra essersi pienamente adattato al ruolo di trequartista. Il suo futuro è fatto di tanti dubbi.

Calciomercato Juventus, che futuro per Bernardeschi?

Un addio alla Juventus da parte di Bernardeschi non appare un qualcosa di completamente impossibile. Da tempo su di lui c’è il Barcellona, che già in estate aveva fatto un tentativo. Nulla di veramente concreto, ma chissà che la pista non possa tornare calda il prossimo giugno.

Il muro eretto dalla Juventus d’altronde non sembra essere più così invalicabile, viste le prestazioni poco convincenti. Occhio anche al Manchester United, che potrebbe presentare un’offerta importante. Insomma, il destino di Bernardeschi potrebbe essere lontano da Torino. A lui il compito di riprendersi la scena e dimostrare il suo valore. Anche perché in ballo c’è un Europeo da vivere da assoluto protagonista con la maglia della Nazionale.

